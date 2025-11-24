قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: المشاركة الواسعة في الانتخابات ضمانة حقيقية لاختيار برلمان قوي
رئيس لجنة متابعة الغربية: الانتخابات تتم بشكل منتظم وشكوى اليوم كانت غير صحيحة
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات: تأخر فتح لجنتين في مشتول السوق ومصر القديمة
الصحة: توحيد مسميات الشهادات والاعتراف المتبادل بالساعات المعتمدة بين مصر والسعودية
مفتي الجمهورية: التصويت في الانتخابات يجب أن يكون تعبيرا نزيها عن المصلحة العامة
بث مباشر.. الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة سير العملية الانتخابية
رئيس جهاز حماية المستهلك يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
بدوي: نبهنا الأحزاب السياسية بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية
الناخبون أمام لجان القاهرة: صوتي مش بزجاجة زيت ولا كيس سكر
المشاركة حق دستوري..المستشار حنفي جبالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير التعليم العالي يُدلي بصوته ويحث شباب الجامعات إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات
خطة عاجلة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% و7ملايين وظيفة في 2030
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جميع المخاوف تبددت.. شوبير يطمئن جماهير الزمالك بشأن حالة دونجا

دونجا
دونجا
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل حالة نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط فريق الزمالك ، وذلك بعدما غادر الملعب أمس متوجهًا إلى المستشفى عقب تعرضه لإصابة قوية في الركبة أثارت حالة من القلق بين المتابعين والجهاز الفني.

وأضاف شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" أن لحظة سقوط اللاعب كانت مقلقة بسبب خطورة إصابات الركبة التي تتراوح عادة بين قطع في الرباط الصليبي أو الغضروف أو الأربطة المختلفة.

وأكد شوبير أن جميع المخاوف تبددت بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، والتي أثبتت أن الإصابة عبارة عن جزع في الرباط، وهي إصابة لا تستغرق وقتًا طويلًا للتعافي، ولا تمت بصلة لإصابة الرباط الصليبي التي تتطلب غيابًا طويلًا قد يصل إلى تسعة أشهر.

وأضاف: "الأمر فضل من ربنا، والحمد لله أنها إصابة بسيطة مقارنة بما كنا نخشى حدوثه".

وختم شوبير برسالة دعم للاعب، مؤكدًا أن سلامته هي الأهم، وأن عودته ستكون أقرب مما توقع الجميع. واختتم قائلاً: "الحمد لله على سلامة دونجا، الإصابة بسيطة وملهاش علاقة بالصليبي، وده أهم شيء بالنسبة لولادنا لأن دي حياتهم ومستقبلهم وأكل عيشهم."

الإعلامي أحمد شوبير حالة نبيل عماد دونجا دونجا نبيل عماد دونجا اصابة دونجا

