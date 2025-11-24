جميع المخاوف تبددت.. شوبير يطمئن جماهير الزمالك بشأن حالة دونجا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل حالة نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط فريق الزمالك ، وذلك بعدما غادر الملعب أمس متوجهًا إلى المستشفى عقب تعرضه لإصابة قوية في الركبة أثارت حالة من القلق بين المتابعين والجهاز الفني.

وأضاف شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" أن لحظة سقوط اللاعب كانت مقلقة بسبب خطورة إصابات الركبة التي تتراوح عادة بين قطع في الرباط الصليبي أو الغضروف أو الأربطة المختلفة.

وأكد شوبير أن جميع المخاوف تبددت بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، والتي أثبتت أن الإصابة عبارة عن جزع في الرباط، وهي إصابة لا تستغرق وقتًا طويلًا للتعافي، ولا تمت بصلة لإصابة الرباط الصليبي التي تتطلب غيابًا طويلًا قد يصل إلى تسعة أشهر.

وأضاف: "الأمر فضل من ربنا، والحمد لله أنها إصابة بسيطة مقارنة بما كنا نخشى حدوثه".

وختم شوبير برسالة دعم للاعب، مؤكدًا أن سلامته هي الأهم، وأن عودته ستكون أقرب مما توقع الجميع. واختتم قائلاً: "الحمد لله على سلامة دونجا، الإصابة بسيطة وملهاش علاقة بالصليبي، وده أهم شيء بالنسبة لولادنا لأن دي حياتهم ومستقبلهم وأكل عيشهم."