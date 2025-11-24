محمد إبراهيم: دونجا الأكثر تأثيرًا في الزمالك.. والمصري أصبح مرعبًا

أعرب محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق، عن إعجابه بمشهد تكريم الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء الأسبق، واصفًا اللحظة بالرائعة والمليئة بالمشاعر من جانب الجماهير واللاعبين وقدامى النادي.

قال إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «على أبناء الراحل محمد صبري أن يفخروا بوالدهم، خاصة مع الحب الكبير الذي يحظى به بين الجماهير والزملاء».

تطرق نجم الزمالك السابق إلى أداء اللاعبين الحاليين، مؤكدًا أن دونجا من اللاعبين المميزين والمؤثرين في وسط ملعب نادي الزمالك، ويقدم مستويات رائعة دائمًا.

المصري فريق مرعب

وعن منافسات الفرق المصرية في البطولات القارية، أشار إبراهيم إلى أن كايزر تشيفز يعد أقوى فرق مجموعة الزمالك في الكونفدرالية"، لافتًا إلى أن المصري يقدم كرة ممتعة مع المدرب نبيل الكوكي وأصبح فريقًا مرعبًا لكل منافس.