الزمالك ينهي ترتيبات السفر لجنوب أفريقيا ويبدأ برنامجه التدريبي لمواجهة كايزر شيفز

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الإداري للفريق أنهى جميع الترتيبات المتعلقة بالسفر والإقامة وملاعب التدريب في جنوب أفريقيا، وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية هناك، لضمان تحرك البعثة بسهولة منذ لحظة وصولها وحتى موعد المواجهة المنتظرة أمام كايزر شيفز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للسفر إلى جنوب أفريقيا غدًا الثلاثاء، تمهيدًا لخوض مباراة كايزر شيفز الجنوب أفريقي، يوم السبت الموافق 29 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مران خفيف فور الوصول

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانًا خفيفًا فور وصوله لجنوب أفريقيا، على أن يبدأ البرنامج التدريبي الأساسي يومي الأربعاء والخميس، قبل إقامة المران الرئيسي مساء الجمعة على ملعب المباراة، والذي يُنتظر أن يشهد وضع اللمسات الأخيرة على خطة الجهاز الفني.

وتعتبر مواجهة كايزر شيفز من أبرز اللقاءات التي تترقبها جماهير القلعة البيضاء، نظرًا لصعوبة اللعب على أرض الفريق الجنوب أفريقي الذي يمتلك ملعبًا صعبًا، وجماهير مؤثرة، ولاعبين أصحاب سرعات عالية. ويسعى الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف للعودة بنتيجة إيجابية تعزز من فرص الزمالك في مواصلة مشواره بثبات.