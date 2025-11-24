كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة بشأن عقد اللاعب صلاح مصدق نجم الزمالك.

عقد صلاح مصدق مع الزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إذاعة مغربية : صلاح مصدق يفسخ عقده مع الزمالك ".

الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات صلاح مصدق قبل الوصول للمرحلة القانونية

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على الخطاب الذي وجهه اللاعب المغربي صلاح مصدق إلى إدارة النادي لإخطارها بإمكانية فسخ عقده بسبب تأخر المستحقات المالية.

وأكد الغندور، خلال تصريحاته التلفزيونية، أن خطوة اللاعب إجراء روتيني لحفظ حقوقه، ولا تعني وجود نية فورية للتصعيد أو فسخ العقد، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات متعارف عليها قانونيًا في عالم الاحتراف.

وأضاف أن إدارة الزمالك ستبدأ التواصل مع اللاعب خلال الساعات المقبلة للوصول إلى حل ودي ينهي الأزمة قبل الدخول في أي مسار قانوني قد يمنح اللاعب حق فسخ العقد بشكل رسمي.

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك لخوض مباراته الثانية في الجولة الرابعة من دور المجموعات أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي عصر السبت المقبل، وذلك بعد فوزه على زيسكو الزامبي بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية.