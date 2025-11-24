محمد صلاح يطارد هالاند على صدارة قائمة الأفضل فى الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تألقه في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما احتل المرتبة الثانية في قائمة أفضل اللاعبين بالبريميرليج بعد مرور 12 جولة، وفق تقييم شبكة "Givemesport" البريطانية.

وأشادت الشبكة بالمستويات الكبيرة التي يقدمها صلاح هذا الموسم، مؤكدة أن كثيرين توقعوا تراجع أدائه بعد رحيل الألماني يورجن كلوب، إلا أن اللاعب نجح في تقديم أحد أفضل مواسمه خلال عامه الأول تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت، وكان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج ليفربول بلقب الموسم الماضي.

وقالت الشبكة، محمد صلاح يكون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عندما يكون في قمة مستواه، ورغم تراجع أرقامه هذا الموسم قليلًا، إلا أنه لا يزال أحد أبرز اللاعبين في المسابقة، لكنه الآن يقف خلف لاعب واحد فقط هو هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وأوضحت الشبكة، أن محمد صلاح حل ثانياً في قائمة الأفضل بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بناء على العديد من المعايير أبرزها أداء اللاعب منذ وصوله إلى المسابقة، وأهميته مع نادي ليفربول، بجانب عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة.



