موعد سفر الزمالك إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمغادرة القاهرة غدًا الثلاثاء متوجهًا إلى جنوب أفريقيا، لخوض واحدة من أبرز مواجهاته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي كايزر تشيفز يوم السبت 29 نوفمبر ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتسود حالة من التركيز داخل صفوف الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، في ظل الاستعدادات المكثفة التي يجريها الزمالك على المستويين الفني والبدني، بهدف الظهور بأفضل صورة في اللقاء الذي يُعد محطة مهمة في مشوار الفريق نحو بلوغ الأدوار الإقصائية.

وفي إطار التحضيرات الإدارية، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف عضو المجلس أحمد خالد حسانين برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى جنوب أفريقيا، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في قدراته الإدارية، خاصة في المباريات الخارجية التي تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنظيمًا محكمًا.

ومن المقرر أن يعقد حسانين عدة اجتماعات مع الجهاز الإداري فور وصول البعثة، لضمان توفير كل احتياجات الفريق وتهيئة الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه فرق المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، وسط طموحات كبيرة لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة عبر نتيجة إيجابية في لقاء السبت.