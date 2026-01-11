غبطة البطريرك يوسف العبسي يزور كنيسة سيدة البشارة بطنطا

تفقد غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، الأحوال الرعوية لكنيسة سيدة البشارة، بطنطا.

رافق صاحب الغبطة في الزيارة سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك في مصر والسودان وجنوب السودان، بحضور السيد جوزيف فكّهاني، وكيل الكنيسة، وعدد من عائلات الرعية.

وخلال الزيارة، أقام الأب البطريرك رتبة تبريك المياه، أعقبها لقاء ودي في صالون الكنيسة مع أبناء الرعية، للاطمئنان على أحوالهم، والوقوف على احتياجاتهم الرعوية.

وفي سياق متصل، زار بطريرك الروم الكاثوليك كنيسة القديس بطرس والقديسة حنّة للأقباط الكاثوليك، بطنطا، حيث كان في استقباله الأب صموئيل جرجس، راعي الكنيسة، حيث جاءت هذه الزيارة في إطار روح المحبة العميقة التي تجمع أبناء الكنيسة الكاثوليكية بمختلف انتماءاتها، وتعكس روابط العلاقات الأخوية بين الكنائس الكاثوليكية بمصر.