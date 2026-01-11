قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد لقاء سويدان.. ماذا يحدث للجسم بعد الإصابة بالعصب السابع؟
«الغندور» : حسام حسن تحمّل ضغوطات كبيرة.. وشخصيته صنعت الفارق مع مصر
احتفالات داخلية بغرفة الملابس تعكس روح الانتصار بصفوف منتخب مصر .. شاهد
«سيعوضك العوض الجميل».. أول تعليق من مصطفى محمد بعد مشاركته آخر مباريات منتخب مصر
مصر وفلسطين تبحثان تنفيذ خطة غزة وتوحيد الأراضي الفلسطينية
حسابات السيتي تحتفي بـ عمر مرموش بعد تألقه الإفريقي بكأس الأمم
يا راااجل.. وسام أبو علي يعلق على هدف رامي ربيعة بعد التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا
دعماً لوحدة وسيادة الصومال … وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي
مباريات قوية اليوم في كأس عاصمة مصر .. والقنوات الناقلة
غرامة تصل لـ مليون جنيه عقوبة تهريب امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة بالهجرة غير الشرعية|تفاصيل
تصعيد مُرتقب .. نيويورك تايمز: خيارات عسكرية على طاولة ترامب لضرب إيران
مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 .. والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نقابة المهندسين تعلن بيع جميع الوحدات المطروحة بكومباوند بارادايس

الديب أبوعلي

أعلنت لجنة الإسكان بالنقابة العامة للمهندسين الانتهاء من بيع جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات إسكان المهندسين، و(البالغ عددها 96 وحدة سكنية) بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، وذلك من خلال القرعة العلنية التي أُجريت السبت بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر النقابة، وسط إقبال كبير من الأعضاء وفي إطار من الشفافية والانضباط التنظيمي.

وجرت القرعة بحضور كل من: المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان،
والمهندس محمود عرفات الأمين العام، والأستاذ الدكتور معتز طلبة أمين الصندوق، والأستاذ الدكتور سعد مكرم أمين الصندوق المساعد، إلى جانب المهندس الاستشاري السيد حسن عضو المجلس الأعلى ورئيس لجنة القرعة، والمهندس الاستشاري فاروق الحكيم وكيل اللجنة، والمهندسة زينب شاور مقرر اللجنة، والمهندس خالد توكل مقرر مساعد اللجنة.

وشهدت فعاليات القرعة، منذ افتتاحها، إقبالًا كثيفًا من الأعضاء، وسط أجواء اتسمت بالشفافية الكاملة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية التي ضمنت سهولة وسلاسة سير العملية.

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 130 و185 مترًا مربعًا، مع تسهيلات في السداد تصل إلى 6 سنوات. ويقام المشروع على مساحة 44.5 فدان، بالقرب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويضم 73 عمارة سكنية، تتكون كل عمارة من جراج، ودور أرضي، وثلاثة أدوار متكررة، ضمن تجمع سكني متكامل الخدمات.

لجنة الإسكان بالنقابة العامة للمهندسين مشروعات إسكان المهندسين إسكان المهندسين بارادايس كمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة كمبوند بارادايس طارق النبراوي نقيب المهندسين نقابة المهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

