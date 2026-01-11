نقابة المهندسين تعلن بيع جميع الوحدات المطروحة بكومباوند بارادايس

أعلنت لجنة الإسكان بالنقابة العامة للمهندسين الانتهاء من بيع جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات إسكان المهندسين، و(البالغ عددها 96 وحدة سكنية) بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، وذلك من خلال القرعة العلنية التي أُجريت السبت بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر النقابة، وسط إقبال كبير من الأعضاء وفي إطار من الشفافية والانضباط التنظيمي.

وجرت القرعة بحضور كل من: المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان،

والمهندس محمود عرفات الأمين العام، والأستاذ الدكتور معتز طلبة أمين الصندوق، والأستاذ الدكتور سعد مكرم أمين الصندوق المساعد، إلى جانب المهندس الاستشاري السيد حسن عضو المجلس الأعلى ورئيس لجنة القرعة، والمهندس الاستشاري فاروق الحكيم وكيل اللجنة، والمهندسة زينب شاور مقرر اللجنة، والمهندس خالد توكل مقرر مساعد اللجنة.

وشهدت فعاليات القرعة، منذ افتتاحها، إقبالًا كثيفًا من الأعضاء، وسط أجواء اتسمت بالشفافية الكاملة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية التي ضمنت سهولة وسلاسة سير العملية.

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 130 و185 مترًا مربعًا، مع تسهيلات في السداد تصل إلى 6 سنوات. ويقام المشروع على مساحة 44.5 فدان، بالقرب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويضم 73 عمارة سكنية، تتكون كل عمارة من جراج، ودور أرضي، وثلاثة أدوار متكررة، ضمن تجمع سكني متكامل الخدمات.