خوان بيزيرا يتواجد داخل نادي الزمالك في زيارة مفاجئة .. ما القصة؟

أثارت الزيارة المفاجئة التي قام بها اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا إلى مقر نادي الزمالك في ميت عقبة، حالة من الجدل والتساؤل بشأن سبب هذه الزيارة المفاجئة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قد أعلن عن ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب أولكساندريا الأوكراني، بعقد يمتد لـ4 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعد رحيل الجناح مصطفى شلبي الذي انتقل إلى صفوف البنك الأهلي هذا الصيف، فضلا عن رحيل الجناح أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي.

ما سبب زيارة بيزيرا للزمالك؟

بحسب تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، فإن زيارة خوان بيزيرا إلى الزمالك جاءت برغبة اللاعب في الاطلاع والتعرّف أكثر على النادي، وليس لأسباب تتعلق بشكوى أو مستحقات مالية، كما ذُكر في بعض الأوساط.

شوبير ذكر أن الجدل بدأ بعد انتشار أنباء بأن بيزيرا جاء للنادي بسبب بعض المطالب المالية أو لمعالجة أمور إدارية، خاصة وأن لاعبي الزمالك لا يترددون كثيراً على مقر النادي حيث إن تدريباتهم تُقام في ملعب الكلية الحربية، وليس في المقر الرئيسي.

لكن – بحسب تصريح شوبير – الجهات المقربة من اللاعب أوضحت أن بيزيرا، الذي يتواجد في مصر، استغل يوم راحة للفريق للقيام بزيارة ودية للنادي، تجول فيها داخل المقر، واطّلع على المنشآت، والتقط بعض الصور، وحضر أيضاً مباريات للناشئين، لكونه يرغب في التعرّف أكثر على الأجواء المحيطة به داخل النادي.

كما أكدت مصادر داخل النادي أن الزيارة اقتصرت على جولة قصيرة للتعرّف ولم تكن مرتبطة بأي طارئ. وأضاف شوبير أن ما حدث «كان حدثاً لطيفاً للغاية»، وإنه يرى أن ما أثار من تساؤلات ما هو إلا نتيجة طبيعية لغياب المألوف لدى بعض جماهير النادي، التي تسارعت في إصدار التفسيرات دون معرفة التفاصيل كاملة.

في الختام، قال شوبير إنه يجب على جماهير الزمالك أن تنظر إلى الزيارة بمنظور إيجابي؛ فهي تعكس رغبة اللاعب في الاندماج وتأقلم الأجواء وليس نيتة لمطالب أو أزمات، مؤكداً أن القصة «لم تكن أكثر من رغبة طبيعية منه في رؤية ناديه والتعرّف على الأجواء داخله» دون أي تعقيد آخر.

مباراة الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية أمام زيسكو يونايتد الزامبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة بين الزمالك وزيسكو يونايتد على استاد القاهرة، يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.