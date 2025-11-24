مانشستر سيتي واليونايتد يتصارعان على موهبة بوركينا فاسو

شهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد للدخول في سباق قوي لضم الموهبة البوركينابية الصاعدة محمد زونجو (15 عامًا)، لاعب خط الوسط المتألق في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في قطر.

ووفقًا لموقع Africa Foot، فقد فتح الناديان الإنجليزيان باب المفاوضات رسميًا مع أكاديمية تيناكورو، التي ينتمي إليها اللاعب، في ظل تزايد اهتمام عدد من كبار أندية أوروبا بضم زونجو عقب الأداء المميز الذي يقدمه في البطولة.

زونجو ظهر بصورة لافتة، حيث ساهم بالأهداف والتمريرات الحاسمة، وحصل على أكثر من جائزة أفضل لاعب في المباراة، وقاد منتخب بوركينا فاسو للوصول إلى ربع نهائي البطولة، ليضع نفسه ضمن أبرز المواهب الصاعدة عالميًا.