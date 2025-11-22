قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أول تعليق من خوان بيزيرا عقب تتويجه بجائزة أفضل محترف في مصر

خوان بيريرا
خوان بيريرا
ميرنا محمود

علق البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك على تتويجه بلقب أفضل محترف في مصر لعام 2025 في حفل ذا بيست المصري.


وقال خوان بيزيرا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: اليوم، يغمرني الامتنان لله على هذا الإنجاز، إن اختياري أفضل لاعب محترف لعام 2025 في الدوري المصري هو ثمرة نعمة الله وقوته وهداه في حياتي، شكرًا لك يا إلهي على كل خطوة، وكل باب فُتح، وكل نصر بُني يومًا بعد يوم.

وأضاف: أنا ممتنٌ للغاية لعائلتي، التي كانت دائمًا معي، تدعمني، وتؤمن بي، وتقف بجانبي في الأوقات الجيدة والتحديات، كما أشكر كل من ساعدني على الوصول إلى هنا، وكل من شاركني هذه الرحلة وساهم ولو بشيء في تحقيق هذا الحلم.

وتابع: شكرًا لك يا رب على كل شيء، لك كل المجد والشرف.

وكانت قد أثارت الزيارة المفاجئة التي قام بها اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا إلى مقر نادي الزمالك في ميت عقبة، حالة من الجدل والتساؤل بشأن سبب هذه الزيارة المفاجئة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قد أعلن عن ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب أولكساندريا الأوكراني، بعقد يمتد لـ4 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعد رحيل الجناح مصطفى شلبي الذي انتقل إلى صفوف البنك الأهلي هذا الصيف، فضلا عن رحيل الجناح أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي.

ما سبب زيارة بيزيرا للزمالك؟


بحسب تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، فإن زيارة خوان بيزيرا إلى الزمالك جاءت برغبة اللاعب في الاطلاع والتعرّف أكثر على النادي، وليس لأسباب تتعلق بشكوى أو مستحقات مالية، كما ذُكر في بعض الأوساط.

شوبير ذكر أن الجدل بدأ بعد انتشار أنباء بأن بيزيرا جاء للنادي بسبب بعض المطالب المالية أو لمعالجة أمور إدارية، خاصة وأن لاعبي الزمالك لا يترددون كثيراً على مقر النادي حيث إن تدريباتهم تُقام في ملعب الكلية الحربية، وليس في المقر الرئيسي. 

خوان بيزيرا الزمالك أفضل محترف في مصر لعام 2025 حفل ذا بيست المصري

