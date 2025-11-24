قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يثبت موعد التدريب عصرا في جنوب إفريقيا .. السبب

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن تدريب القلعة البيضاء قبل لقاء كايزر تشيفز.

تدريب الزمالك 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جهاز الزمالك يثبت موعد التدريب عصرا في جنوب إفريقيا للتأقلم على نفس موعد لقاء كايزر تشيفز".

جميع المخاوف تبددت.. شوبير يطمئن جماهير الزمالك بشأن حالة دونجا

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل حالة نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط فريق الزمالك ، وذلك بعدما غادر الملعب أمس متوجهًا إلى المستشفى عقب تعرضه لإصابة قوية في الركبة أثارت حالة من القلق بين المتابعين والجهاز الفني.

وأضاف شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" أن لحظة سقوط اللاعب كانت مقلقة بسبب خطورة إصابات الركبة التي تتراوح عادة بين قطع في الرباط الصليبي أو الغضروف أو الأربطة المختلفة.

وأكد شوبير أن جميع المخاوف تبددت بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، والتي أثبتت أن الإصابة عبارة عن جزع في الرباط، وهي إصابة لا تستغرق وقتًا طويلًا للتعافي، ولا تمت بصلة لإصابة الرباط الصليبي التي تتطلب غيابًا طويلًا قد يصل إلى تسعة أشهر.

وأضاف: "الأمر فضل من ربنا، والحمد لله أنها إصابة بسيطة مقارنة بما كنا نخشى حدوثه".

وختم شوبير برسالة دعم للاعب، مؤكدًا أن سلامته هي الأهم، وأن عودته ستكون أقرب مما توقع الجميع. واختتم قائلاً: "الحمد لله على سلامة دونجا، الإصابة بسيطة وملهاش علاقة بالصليبي، وده أهم شيء بالنسبة لولادنا لأن دي حياتهم ومستقبلهم وأكل عيشهم."

الزمالك الاهلي نجوم الرياضه افريقيا احمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

"القومي لحقوق الإنسان": تغطية كاملة لكافة اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

لجان الانتخابات بدار السلام

استمرار اقبال الناخبين على لجان انتخابات دار السلام للإدلاء باصواتهم

انتخابات النواب

استمرار توافد الناخبين فى لجان المعادي والبساتين ودار السلام للتصويت بانتخابات النواب

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد