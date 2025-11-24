الأهلي يدرس عروض محمد شكري.. ومفاوضات لضم بديل في اليسار

طلب مسئولو النادي الأهلي من المدير الفني الدنماركي ييس توروب حسم موقفه النهائي بشأن مستقبل الظهير الأيسر محمد شكري، الذي تلقى خلال الفترة الماضية عدة عروض من أندية الدوري الممتاز، في ظل اهتمام بعض الأندية التي يفاوضها الأهلي بضم اللاعب.

ويعد محمد شكري أحد العناصر التي يعتمد عليها توروب في الجبهة اليسرى إلى جانب أحمد نبيل "كوكا"، إلا أن تكرار العروض التي تلقاها اللاعب جعل إدارة الأهلي تتحرك لمعرفة رؤية الجهاز الفني قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن بقائه أو رحيل.

ويرغب الأهلي فى تدعيم صفوفه ببعض الصفقات المحلية هذا الموسم فى عدة مراكز أبرزها الظهير الأيسر والدفاع والهجوم.

ويتفاوض الأهلي مع أكثر من ظهير أيسر فى الدوري المصري، وأبرزهم توفيق محمد (بتروجت) ويحيى زكريا (غزل المحلة) بجانب المغربي فؤاد الزهواني ظهير أيسر نادي اتحاد تواركة المغربي.

ويرغب الأهلي فى معرفة موقف توروب من بقاء محمد شكري أو رحيله حال ضم ظهير أيسر محلي أو جنبي من أجل الرد على العروض التي تلقاها اللاعب مؤخراً.



ويُعاني الأهلي من أزمة واضحة في الجبهة اليسرى منذ إصابة ورحيل علي معلول، ثم رحيل كريم الدبيس، والاعتماد على الثنائي شكري وكوكا، وهو خيار لم يحظَ بالرضا الكامل من الجهاز الفني ولا من الجماهير، ما يجعل تدعيم هذا المركز أولوية قصوى خلال الميركاتو الحالي.