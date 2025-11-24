بالراحة شوية .. شوبير يوجه رسالة للجماهير بعد الهجوم على لاعب الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأجواء داخل القلعة الحمراء تسودها حالة من الهدوء والثقة بعد النتائج الإيجابية الأخيرة.



وقال شوبير عبر تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "هناك حالة من الهدوء الشديد داخل النادي الأهلي بعد الفوز ببطولة السوبر، ثم الانتصار الكبير على شبيبة القبائل برباعية، إضافة إلى الاطمئنان على حالة إمام عاشور والمستوى الجيد الذي يقدمه معظم نجوم الفريق، وهو ما خلق أجواء من الراحة والثقة داخل النادي وبين الجماهير".



أضاف: "لكنكم تعرفون طبيعة جماهيرنا؛ فهي دائمًا على الشعرة، مباراة يقولون فيها: الله! والمباراة التي تليها يبدأ الحديث عن من يجب أن يرحل ومن يجب أن يبقى".

وتابع: "من الأمور التي أستغربها كثيرًا الحملة على محمد شريف، يا جماعة، محمد شريف هدّاف، وسجّل هدفًا مؤخرًا، ويدخل الآن في أرقام قياسية".

وختم: "لم يتبقَّ له سوى عشرة أهداف ليحقق رقمًا تاريخيًا، فيجب الهدوء قليلًا يا جماعة، الرجل سجّل هدفًا، وربما لا يكون الأداء في أفضل حالاته، لكنه يسجّل الأهداف باستمرار".