أحمد شوبير يثير الجدل بشأن عودة وسام أبو على للنادي الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على امكانية عودة وسام أبو علي المحترف الفلسطيني إلى صفوف النادي الأهلي من جديد.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شوبير تعليقا على رسالة وسام أبو علي لإمام عاشور ''والله تمرت فيك العشرة يا وسام تحسه بيناغش الأهلى يعنى تحسه بيقول لو الدنيا عندى ضلمت أنا جى لكم أنا هنا برد كأهلاوى عشان محدش يقول شوبير قال مجلس الأهلى يرحب بعودة وسام أبوعلي".

واضاف :"وبعدين يعنى ده لو عايز يرجع يا مليون مرحبا ده على العين والراس هو ده لعيب قليل، ولا ده لعيب يتساب هتقول لى ده باع الأهلى باع الأهلى إيه يا عم انت واخد 7.5 مليون دولار يعنى محلاها بيعة ومحلاها عودة''.

في سياق متصل أكد عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق أنه لا يوجد مهاجم محلي في الدوري المصري في الوقت الحالي يصلح لارتداء فانلة الأهلي في الفترة المقبلة ومن الضروري البحث عن مهاجم أجنبي سوبر في يناير المقبل.

وقال عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي لاعب كبير ومحترف على قدر كبير وفي حال انضمامه إلى فريق الأهلي سيكون إضافة قوية لخط الهجوم ومن وجهة نظري أنه قادر على تعويض المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق السابق ".