طبيب الأهلي يخصص برنامج استشفائي لـ زيزو ..ما السبب

كشف الاعلامي أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تخصيص برنامج استشفائي لنجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد سيد زيزو .

وكتب أحمد حسن : "خاص.. طبيب الأهلي يخصص برنامج استشفائي لزيزو بسبب شكوى اللاعب من آلام في الركبة لضغط المباريات بين الأهلي ومنتخب مصر".

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز محمود تريزيجيه هدفين ومحمد شريف وإمام عاشور هدف لكل منهما.