بعد رباعية الأهلي.. ياسر ريان ينتقد مستوى شريف ويوجه رسائل لـ زيزو

وجّه ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، نصيحة للاعب الفريق أحمد مصطفى «زيزو» عقب الفوز الكبير الذي حققه المارد الأحمر على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث ريان عن أداء الأهلي في اللقاء خلال تصريحاته ببرنامج ستاد المحور، قائلاً إن دوري أبطال إفريقيا يبقى البطولة الأقرب لقلوب جماهير النادي، لكنه أشار إلى أن الفريق تراجع بعد هدف شبيبة القبائل الأول، الأمر الذي كاد أن يربك الحسابات.

وأكد ريان أن مستوى محمد شريف انخفض في الشوط الثاني، بينما نجح المدرب توروب في معالجة الموقف بإشراك طاهر محمد طاهر.

كما نصح «زيزو» بضرورة تقليل اعتماده على الكرات الثابتة وتغيير أسلوب لعبه لإظهار إمكانياته داخل الملعب بصورة أكبر.