انتعاشة فنية في الأهلي بعد الفوز على شبيبة القبائل

شهدت مباراة شبيبة القبائل الجزائري تألقًا لافتًا لعدد من لاعبي الأهلي، وفي مقدمتهم محمود تريزيجيه ومحمد شريف، إلى جانب إمام عاشور الذي عاد للمشاركة بعد غياب استمر 69 يومًا، ونجح في ترجمة عودته بهدف مؤثر.

وكشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر أن اللاعب أكد له قبل المباراة عزمه على إثبات نفسه سريعًا دون انتظار فترة تأهيل تدريجي، وهو ما تحقق بالفعل داخل الملعب، مانحًا اللاعب دفعة معنوية كبيرة.



وأشار خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن الأهلي حقق مكاسب مهمة من اللقاء رغم بعض الأخطاء الدفاعية، مؤكدًا أن المستوى الحالي يمهد لمزيد من الاستقرار الفني في المباريات المقبلة.وأكد على أن النادي الأهلي يعيش حالة من الانتعاش الفني بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بصورة مميزة نتيجة التحضير الجيد وعودة عناصر مؤثرة إلى التشكيل.

وأوضح أن الأداء شهد تحسنًا واضحًا على المستوى الفني، خاصة مع ارتفاع المعدل البدني للاعبين، الأمر الذي يعكس عودة الفريق تدريجيًا لصورة “فريق الأحلام” التي بدا عليها عقب الفوز ببطولة السوبر.