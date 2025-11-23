عمرو الحديدي: الأهلي بدأ مشواره الإفريقي بثبات وفوز عريض على شبيبة القبائل

أعرب عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، عن سعادته بالبداية القوية التي حققها الفريق في مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز العريض على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4–1.

وأكد أن الأداء الذي ظهر به اللاعبون يليق بحامل اللقب ويمثل دفعة معنوية مهمة للمراحل القادمة.

وقال الحديدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إن فريق شبيبة القبائل يتمتع بقوة بدنية واضحة وانضباط تكتيكي، إلا أن الأهلي تمكن من فرض أسلوبه وسيطرته.

وأكد أن تريزيجيه يُعد أحد أبرز عناصر الفريق في الفترة الحالية لما يقدمه من تأثير هجومي كبير.

كما أثنى الحديدي على المدير الفني الدنماركي يِس توروب، مشيرًا إلى أنه بدأ يجني ثمار عمله بعد أن أصبح على دراية كاملة بمستويات لاعبيه وقدراتهم.

وأضاف أن إمام عاشور يقدم أداءً مميزًا منذ عودته، لافتًا إلى أنه صنع فارقًا واضحًا في الدقائق التي شارك بها خلال المباراة، وأن الهدف الذي سجله يعد ثمرة لالتزامه وجهده داخل الملعب.