درس الأغذية والصحة.. حسن مصطفى يكشف أسرار إصابات ومهارات لاعبي الأهلي

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أن ما حدث لإمام عاشور في الفترة الماضية هو درس للاعب ودرس لكل لاعبي الفريق.

وقال مصطفى في تصريحات لسهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "غياب إمام عاشور ومرضه درس قوي للاعبين ولإمام نفسه ليأخذ باله من الأكل الذي يتناوله، لأنه يؤثر على أدائه".

وأضاف: "كان على إمام عاشور قبل أن يتناول أي دواء أن يستشير طبيب الأهلي ليطمئن على سلامته".

وتابع: "بيراميدز أصبح لديه خبرات ويستطيع التغلب على الأهلي، ومحمد بركات لاعب موهوب، وتريزيجيه مصنوع".

واستكمل: "فرجاني ساسي موهوب وبن رمضان مصنوع، ومحمد شحاتة موهوب أكثر من مروان عطية، وإمام عاشور موهوب أكثر من بن شرقي".