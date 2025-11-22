وسام أبوعلي مهاجم الأهلي السابق يرحب بعودة إمام عاشور عبر انستجرام

رحب وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي، بعودة لاعب الأهلي إمام عاشور إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ونشر أبو علي ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “مرحباً بعودتك ياولدي”.

فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.