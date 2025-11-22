الدردير يعلق على عودة إمام عاشور للملاعب

علق الناقد عمرو الدردير علي عودة اللاعب إمام عاشور بعد وعافية من مرضى في مباراة اليوم.

تعليق الدردير علي إمام عاشور

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعيد عن أي حاجة… أنا بجد مبسوط برجوع إمام عاشور، وإن ربنا شفاه وعافاه ورجع بخير".

فوز الأهلي علي شبيبة القبائل الجزائري

وكان قد نجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.