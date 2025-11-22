نيوكاسل يوجه ضربة موجعة لمانشستر سيتي ويهزمه 2-1 في سانت جيمس بارك

تلقى مانشستر سيتي خسارة جديدة زادت من تعقيد مسيرته في سباق المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي، بعدما سقط أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الثانية عشرة من البريميرليج.

تسجيل الأهداف

وقدم نيوكاسل أحد أفضل عروضه هذا الموسم، حيث سجل هارفي بارنيس ثنائية الفريق في الدقيقتين 63 و70، مستغلًا تراجع السيتي وفجواته الدفاعية.

وفي المقابل حاول الضيوف العودة سريعًا، ونجح روبن دياز في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 68، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة.

مشاركة مرموش

وشهدت الدقائق الأخيرة مشاركة الجناح المصري عمر مرموش، الذي دفع به المدرب في الدقيقة 87، في محاولة لتنشيط الهجوم، إلا أن نيوكاسل نجح في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية.

وبدأ مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل ضم دوناروما في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، ونيكو أوريلي، بينما اعتمد في الوسط على نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، وفودين، وفي الهجوم شارك الثلاثي ريان شرقي، إيرلينج هالاند، وجيريمي دوكو.

ترتيب الفريقين

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 22 نقطة في المركز الثالث، مبتعدًا بـ4 نقاط عن آرسنال المتصدر الذي يمتلك مباراة مؤجلة، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 15 نقطة وضعته في المركز الرابع عشر.