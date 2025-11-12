قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مانشستر سيتي يبدأ التفكير في خليفة جوارديولا مع اقتراب نهاية حقبته

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
حمزة شعيب

يبدو أن إدارة نادي مانشستر سيتي بدأت فعليًا في دراسة الخيارات المحتملة لخلافة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وسط تزايد التكهنات حول اقتراب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن جوارديولا، الذي قاد مانشستر سيتي إلى إنجازات تاريخية خلال السنوات الماضية، قد يفكر في خوض تجربة جديدة بعد مسيرة طويلة ناجحة في إنجلترا، خصوصًا بعد وصوله إلى المباراة رقم ألف مع الفريق، والتي كانت أمام ليفربول وانتهت بفوز السيتي بثلاثية نظيفة.

وكشف الصحفي بول هيرست من صحيفة التايمز أن البلجيكي فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق والمدرب الحالي لبايرن ميونخ، يحظى بدعم كبير من داخل النادي الإنجليزي ليكون أحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية مستقبلًا، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2029 مع النادي الألماني.

كما أشارت التقارير إلى أن الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني السابق لبرايتون والحالي لأولمبيك مارسيليا، يحظى بإعجاب إدارة السيتي وجوارديولا نفسه، لما يمتلكه من فكر هجومي مميز.

وفي المقابل، يبرز اسم أندوني إيراولا، مدرب بورنموث، ضمن قائمة المرشحين المحتملين، خاصة بعدما نجح في بناء فريق منظم وقوي ينافس على المشاركة في البطولات الأوروبية.

ورغم كثرة الأسماء المطروحة، فإن القرار النهائي بشأن مستقبل جوارديولا سيحدد مصير الخطوة التالية، إذ تشير تقارير مقربة من المدرب الإسباني إلى أن رحيله في عام 2026 سيكون خيارًا منطقيًا بعد رحلة مليئة بالألقاب والنجاحات مع مانشستر سيتي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

