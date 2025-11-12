يورتشيتش ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم (IFFHS) عن ترشيح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، للمنافسة على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025، تقديرًا للإنجازات الكبيرة التي حققها مع الفريق خلال العام الحالي.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد إلى أن يورتشيتش قاد بيراميدز لتحقيق موسم استثنائي، بدأه بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي، ثم الفوز بكأس المحيطات الثلاثة "الإنتركونتيننتال"، وبلوغ نصف نهائي البطولة نفسها، إلى جانب إحراز لقب كأس السوبر الأفريقي، ما جعل بيراميدز يتصدر ترتيب الأندية في القارة السمراء لعام 2025.

ويأتي يورتشيتش ضمن قائمة تضم نخبة من أبرز المدربين العالميين، من بينهم الإيطالي أنطونيو كونتي، والأرجنتيني دييجو سيميوني، والإسباني لويس إنريكي، والألماني هانز فليك، والإسباني مايكل أرتيتا، والإيطالي إنزو ماريسكا، والإسباني أوناي إيمري، والبلجيكي فينسنت كومباني، والإسباني تشابي ألونسو.

ويُعد هذا الترشيح تتويجًا لجهود يورتشيتش مع بيراميدز، الذي حقق تحت قيادته طفرة كبرى جعلته أحد أقوى الأندية في القارة الأفريقية خلال العام الجاري.