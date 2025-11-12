قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال ضابط برتبة لواء والتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد الغندور يكشف موعد حسم مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور
حمزة شعيب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف المدير الفني لنادي الزمالك أحمد عبد الرؤوف من الاستمرار في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قرار بقائه أو رحيله سيتم حسمه بعد نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وكان الزمالك قد خسر لقب كأس السوبر المصري في الإمارات، بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد، ليكتفي بالمركز الثاني في البطولة.

ونشر الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:«أحمد عبد الرؤوف مكمل مع الزمالك لنهاية شهر 12، وتحديدًا في مباراتي الكونفدرالية أمام زيسكو الزامبي في القاهرة وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي خارج الأرض، وبينهما لقاء سموحة في الدوري حال عدم تأجيله، وبعد فترة التوقف الطويلة سيكون هناك القرار النهائي».

يُذكر أن عبد الرؤوف تولى القيادة الفنية للفريق الأول بنادي الزمالك عقب إقالة البلجيكي يانيك فيريرا بسبب تراجع النتائج، حيث يسعى الجهاز الفني الحالي لإعادة الاتزان للفريق بعد سلسلة من الإخفاقات المحلية والقارية.

خالد الغندور احمد عبد الرؤوف الزمالك

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

رالي جميل Rally Jameel

من الأهرامات للسعودية.. تفاصيل استقبال مصر لـ رالي جميل ‏بنسخته الخامسة ‏

نيسان

مفاجأة.. نيسان تعلن عودة سيارات السيدان المدمجة

أخبار التكنولوجيا..

أخبار التكنولوجيا.. كل ما لاتعرفه عن تحديث ببجي 4.1 الجديد و بمميزات قوية إليك مواصفات هاتف هونر 400 الجديد

بالصور

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

