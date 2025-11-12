خالد الغندور يكشف موعد حسم مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف المدير الفني لنادي الزمالك أحمد عبد الرؤوف من الاستمرار في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قرار بقائه أو رحيله سيتم حسمه بعد نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وكان الزمالك قد خسر لقب كأس السوبر المصري في الإمارات، بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد، ليكتفي بالمركز الثاني في البطولة.

ونشر الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:«أحمد عبد الرؤوف مكمل مع الزمالك لنهاية شهر 12، وتحديدًا في مباراتي الكونفدرالية أمام زيسكو الزامبي في القاهرة وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي خارج الأرض، وبينهما لقاء سموحة في الدوري حال عدم تأجيله، وبعد فترة التوقف الطويلة سيكون هناك القرار النهائي».

يُذكر أن عبد الرؤوف تولى القيادة الفنية للفريق الأول بنادي الزمالك عقب إقالة البلجيكي يانيك فيريرا بسبب تراجع النتائج، حيث يسعى الجهاز الفني الحالي لإعادة الاتزان للفريق بعد سلسلة من الإخفاقات المحلية والقارية.