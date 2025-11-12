قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
خالد أبو بكر: الجهود الدبلوماسية المصرية بالسودان فخر للأجيال القادمة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة
مصيرنا واحد.. وزير الخارجية: التنسيق المصري السوداني قوي وصلب وعلى أعلى مستوى
وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
توخيل يثير الجدل بشأن تشكيلة المنتخب الإنجليزي

صرح توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن جود بيلينجهام وفيل فودين وهاري كين، لن يتمكنوا جميعًا من اللعب معًا في التشكيلة الحالية لمنتخب إنجلترا.

أعاد توخيل بيلينجهام وفودين إلى قائمة منتخب إنجلترا لمباريات هذا الأسبوع، بعد غيابهما عن المعسكرين التدريبيين الأخيرين، مما أثار تساؤلات حول مدى انسجامهما مع بقية لاعبي المنتخب الوطني.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة "TalkSport"، ردًا على سؤال حول مشاركة الأسماء الثلاثة الكبيرة معًا: "في الوقت الحالي، إذا حافظنا على هذا التشكيل، فلن يتمكنوا من اللعب، ويمكنهم اللعب، لكن ليس في التشكيل، ليس بسبب التوازن الذي طورناه، وليس بسبب التشكيل الذي يتضمن أيضًا أجنحة متخصصة في مراكزها، ونلعب حاليًا بلاعبين في مركز ستة، ثمانية، عشرة، وتسعة".

وأكد توخيل أن بيلينجهام ومورجان روجرز يتنافسان فعليًا على مركز صانع الألعاب نفسه، وبدأ روجرز آخر ثلاث مباريات لإنجلترا هناك وقدم أداءً رائعًا، مما أثار تساؤلات حول قدرة بيلينجهام على استعادة مكانه بسرعة.

وأضاف: "بدلاً من إيجاد مركز مناسب لأفضل اللاعبين، ربما يكون من الأفضل وضع الجميع في أفضل مركز وإقامة منافسة، لذا، في الوقت الحالي، المنافسة بين الاثنين، إنهما صديقان، لذا يمكن أن تكون هذه منافسة ودية أيضًا، لا داعي لأن يكونا أعداءً، ولا داعي لأن يكره أحدهما الآخر".

مع تنافس روجرز وبيلينجهام على مركز صانع الألعاب، من المرجح أن يُستعان بفودين في مركز متقدم في هذا المعسكر، أقر توخيل بأن المنافسة في إنجلترا شديدة على هذا المركز، مما يجعل من الصعب إشراك الجميع.

وأكمل: "سنبذل دائمًا قصارى جهدنا لصالح الفريق، وسنبذل دائمًا قصارى جهدنا لتحقيق الفوز، وسنبذل دائمًا قصارى جهدنا لتحقيق التوازن، وسنحاول الحفاظ على الوضوح، حتى لو تطلب الأمر اتخاذ قرارات صعبة، ونتخذ قرارات صعبة في أي معسكر، وهذا لن يتغير عندما نذهب إلى بطولة".

وقال توخيل إن هناك "نسبة ضئيلة جدًا" من احتمالية مشاركة إنجلترا بخمسة لاعبين في مركز صانع الألعاب في كأس العالم.

