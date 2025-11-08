توخيل: منتخب إنجلترا يحتاج إلى تألق بيلينجهام

صرّح المدرب توماس توخيل، بعد استدعاء لاعب وسط ريال مدريد لمباراتي تصفيات كأس العالم الأسبوع المقبل على أرضها ضد صربيا وخارجها ضد ألبانيا، بأن إنجلترا يجب أن تستغل قوة جود بيلينجهام وحماسه داخل الملعب لصالحها.

استُبعد بيلينجهام من تشكيلة توخيل في الفوز 5-0 على لاتفيا الشهر الماضي، والذي ضمن لإنجلترا مكانها في نهائيات كأس العالم العام المقبل في أمريكا الشمالية، مما أثار تكهنات بوجود خلاف بين اللاعبين والمدربين.

قلل توخيل، الذي اعتذر سابقًا في يونيو لقوله إن والدته وجدت سلوك بيلينجهام داخل الملعب "مثيرًا للاشمئزاز"، من شأن الحديث عن وجود مشاكل بينهما في مؤتمر صحفي.

وقال توخيل: "لا توجد مشكلة معه، ولا توجد مشكلة مع شخصيته. جود لديه فقط تفوق، وهذا أمر جيد جدًا لأنك تحتاج إلى تفوق معين للوصول إلى المستويات التي وصل إليها"، أعتقد أننا جميعًا بحاجة إلى مساعدته وتشجيعه وتهيئة بيئة تُمكّنه من استغلال هذه الميزة التنافسية أمام الخصوم وتحقيق الأهداف التي نبنيها كفريق".

وأضاف: “الرسالة هي: احرصوا على مواصلة هذا العمل وتسريعه، فنحن نبني شيئًا ما هنا، ونحن متحمسون للغاية لعودتكم. الرسالة هي: ساهموا في ذلك”.

وعاد فيل فودين أيضًا إلى الفريق، إذ صرّح توخيل بأنه يخطط لإشراك مهاجم مانشستر سيتي في مركز أكثر مركزية خلف المهاجم هاري كين، بدلًا من مركزه المعتاد على الأطراف مع منتخب إنجلترا.

توخيل يشيد بفودين

وسجّل فودين هدفين لمانشستر سيتي في فوزه 4-1 على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وهو يلعب في مركز مماثل خلف المهاجم إيرلينج هالاند.

واختتم: “سيكون (فودين) في مركز صانع الألعاب (9-10)، في وسط الملعب. لأنني أحلم به منذ زمن طويل. أعتقد أنه يناسبه أكثر، الهدف الثاني (لسيتي) ضد دورتموند، بالنسبة لي، هو هدف مميز لفيل فودين، لذا، فهو يدعم هاري (كين) بشكل أو بآخر، وربما يلعب بدلاً منه، في مركز الجناح الأيمن”.