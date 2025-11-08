قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توخيل: منتخب إنجلترا يحتاج إلى تألق بيلينجهام

توخيل
توخيل
مجدي سلامة

صرّح المدرب توماس توخيل، بعد استدعاء لاعب وسط ريال مدريد لمباراتي تصفيات كأس العالم الأسبوع المقبل على أرضها ضد صربيا وخارجها ضد ألبانيا، بأن إنجلترا يجب أن تستغل قوة جود بيلينجهام وحماسه داخل الملعب لصالحها.

استُبعد بيلينجهام من تشكيلة توخيل في الفوز 5-0 على لاتفيا الشهر الماضي، والذي ضمن لإنجلترا مكانها في نهائيات كأس العالم العام المقبل في أمريكا الشمالية، مما أثار تكهنات بوجود خلاف بين اللاعبين والمدربين.

قلل توخيل، الذي اعتذر سابقًا في يونيو لقوله إن والدته وجدت سلوك بيلينجهام داخل الملعب "مثيرًا للاشمئزاز"، من شأن الحديث عن وجود مشاكل بينهما في مؤتمر صحفي.

وقال توخيل: "لا توجد مشكلة معه، ولا توجد مشكلة مع شخصيته. جود لديه فقط تفوق، وهذا أمر جيد جدًا لأنك تحتاج إلى تفوق معين للوصول إلى المستويات التي وصل إليها"، أعتقد أننا جميعًا بحاجة إلى مساعدته وتشجيعه وتهيئة بيئة تُمكّنه من استغلال هذه الميزة التنافسية أمام الخصوم وتحقيق الأهداف التي نبنيها كفريق".

وأضاف: “الرسالة هي: احرصوا على مواصلة هذا العمل وتسريعه، فنحن نبني شيئًا ما هنا، ونحن متحمسون للغاية لعودتكم. الرسالة هي: ساهموا في ذلك”.

وعاد فيل فودين أيضًا إلى الفريق، إذ صرّح توخيل بأنه يخطط لإشراك مهاجم مانشستر سيتي في مركز أكثر مركزية خلف المهاجم هاري كين، بدلًا من مركزه المعتاد على الأطراف مع منتخب إنجلترا.

توخيل يشيد بفودين

وسجّل فودين هدفين لمانشستر سيتي في فوزه 4-1 على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وهو يلعب في مركز مماثل خلف المهاجم إيرلينج هالاند.

واختتم: “سيكون (فودين) في مركز صانع الألعاب (9-10)، في وسط الملعب. لأنني أحلم به منذ زمن طويل. أعتقد أنه يناسبه أكثر، الهدف الثاني (لسيتي) ضد دورتموند، بالنسبة لي، هو هدف مميز لفيل فودين، لذا، فهو يدعم هاري (كين) بشكل أو بآخر، وربما يلعب بدلاً منه، في مركز الجناح الأيمن”.

توخيل ريال مدريد تصفيات كأس العالم صربيا ألبانيا جود بيلينجهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

ترشيحاتنا

دقيق

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبهم للسوق السوداء

صورة أرشيفية

الفرح تحول لميتم .. مصرع شاب بطلق خرطوش خلال نقل عفش عروسة بالشرقية

لوشا

تأجيل محاكمة التيك توكر لوشا لجلسة 17 نوفمبر

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد