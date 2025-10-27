تصرف غير أخلاقي.. بيلينجهام يواجه شبح الإيقاف

يواجه جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، عقوبة الإيقاف، بسبب تصرف غير أخلاقي عقب كلاسيكو الأرض ضد برشلونة، أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل بيلينجهام هدف ريال مدريد الثاني، في فوز الفريق على برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، احتفل بيلينجهام عقب الكلاسيكو بحركة بذيئة، لكن لم يتضح إذ كان يستهدف بها جماهير برشلونة الذين كانوا في سانتياجو برنابيو، أم لا.

وأضافت أن بيلينجهام قام بنفس الحركة في 2024 مع منتخب إنجلترا، وعٌوقب بالإيقاق لمباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو.

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة

افتتح كيليان مبابي التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وسجل بيلنجهام الهدف، في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة، بعد رأسية عرضية من المدافع ميلتاو.

وقبله بـ 4 دقائق، سجل لوبيز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 38؛ بعد خطأ من أردا جولر في المناطق الخلفية لريال مدريد.

وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 27 ليعزز صدارته للدوري الإسباني، وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 22 ليبقى في المركز الثاني.