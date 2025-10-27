من أجل نيكي نيكول.. لامين يامال يقترب من شراء قصر بيكيه وشاكيرا

يبدو أن النجم الإسباني الواعد لامين يامال لا يكتفي بخطف الأضواء داخل المستطيل الأخضر، بل يلفت الأنظار أيضًا بخطواته خارج الملعب.

وأفادت تقارير صحفية بأنه يستعد لشراء القصر الفاخر الذي كان يقطنه جيرارد بيكيه والمطربة الكولومبية شاكيرا خلال فترة ارتباطهما.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، بات قريبًا من إتمام صفقة شراء القصر الواقع في منطقة Ciutat Diagonal الراقية بمدينة إسبلوجيس دي يوبريجات في برشلونة، وهي من أكثر المناطق حصرية وأمانًا في إسبانيا، ويقطن فيها عدد من نجوم الفريق الكتالوني مثل رونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي.

ويقدر سعر القصر بنحو 14 مليون يورو (16.5 مليون دولار)، ويمتد على مساحة تقارب 3800 متر مربع، ويتكون من ثلاث مبانٍ منفصلة، إضافة إلى مسبحين داخلي وخارجي، وصالة لياقة بدنية، وعدة مناطق فاخرة للراحة والاستجمام.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية أخرى موثوقة ومن ضمنها صحيفة "الباييس"، فإن يامال يخطط لتحويل القصر إلى مقر إقامة متكامل يُلبّي احتياجاته كلاعب محترف، إذ سيجهزه بصالة تدريب خاصة، وغرفة للعلاج الطبيعي، ومكتب لمدربه البدني، إلى جانب أنظمة أمنية متطورة ومساحات مخصصة للترفيه واستقبال الضيوف.

ويحمل القصر توقيع المهندسة المعمارية ميريا أدمتلر، التي صممته عام 2012 خصيصًا لعائلة بيكيه وشاكيرا، ليصبح الآن منزلًا جديدًا لأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية — في مشهد طريف يعيد للأذهان العلاقة الشهيرة بين نجم برشلونة السابق والمطربة الكولومبية، خاصة أن يامال يعيش بدوره علاقة مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.