فينيسيوس يثير الجدل برحيله عن ريال مدريد بعد تبديله في الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة جديدة داخل صفوف ريال مدريد، بطلها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك عقب انفجاره غضبًا أثناء استبداله في المباراة الأخيرة أمام برشلونة، في مشهد أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة النادي الملكي.

وأظهرت كاميرات شبكة DAZN لحظة خروج فينيسيوس من الملعب لحساب زميله رودريجو، حيث بدا اللاعب غاضبًا وغير راضٍ عن القرار، وظهر وهو يوجه تساؤلات متكررة إلى مدربه تشابي ألونسو قائلًا: "أنا؟ أنا؟"، قبل أن يطلق عبارات غاضبة بلغته البرازيلية تعبيرًا عن اعتراضه.

وغادر فينيسيوس أرض الملعب متجهًا نحو النفق المؤدي لغرف الملابس وهو في حالة انفعال شديدة، بينما حاول ألونسو تهدئته دون جدوى، ليرد اللاعب بانفعال قائلاً: "سأغادر الفريق، يجب أن أرحل!".

وبعد دقائق، عاد اللاعب إلى مقاعد البدلاء أكثر هدوءًا، حيث حاول الحارس لونين التخفيف من غضبه.

ووفقًا للتقارير، فإن إدارة ريال مدريد تتابع الموقف عن كثب، بعدما قرر ألونسو مناقشة ما حدث مع المسؤولين، وسط قلق متزايد من انفعالات فينيسيوس المتكررة التي بدأت تثير توترًا داخل الفريق.