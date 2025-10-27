قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
فينيسيوس يثير الجدل برحيله عن ريال مدريد بعد تبديله في الكلاسيكو

إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة جديدة داخل صفوف ريال مدريد، بطلها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك عقب انفجاره غضبًا أثناء استبداله في المباراة الأخيرة أمام برشلونة، في مشهد أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة النادي الملكي.

وأظهرت كاميرات شبكة DAZN لحظة خروج فينيسيوس من الملعب لحساب زميله رودريجو، حيث بدا اللاعب غاضبًا وغير راضٍ عن القرار، وظهر وهو يوجه تساؤلات متكررة إلى مدربه تشابي ألونسو قائلًا: "أنا؟ أنا؟"، قبل أن يطلق عبارات غاضبة بلغته البرازيلية تعبيرًا عن اعتراضه.

وغادر فينيسيوس أرض الملعب متجهًا نحو النفق المؤدي لغرف الملابس وهو في حالة انفعال شديدة، بينما حاول ألونسو تهدئته دون جدوى، ليرد اللاعب بانفعال قائلاً: "سأغادر الفريق، يجب أن أرحل!".

وبعد دقائق، عاد اللاعب إلى مقاعد البدلاء أكثر هدوءًا، حيث حاول الحارس لونين التخفيف من غضبه.

ووفقًا للتقارير، فإن إدارة ريال مدريد تتابع الموقف عن كثب، بعدما قرر ألونسو مناقشة ما حدث مع المسؤولين، وسط قلق متزايد من انفعالات فينيسيوس المتكررة التي بدأت تثير توترًا داخل الفريق.

فينيسيوس جونيور فينيسيوس برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو تشابي ألونسو

