رياضة

شوبير يكشف مفاجأة فى أزمة دونجا قبل السوبر

دونجا
دونجا
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة المشتعلة بخصوص لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نبيل عماد دونجا ، قبل بدء مباريات السوبر المصري في الإمارات والذي ينطلق يوم 6 نوفمبر المقبل.

وقال أحمد شوبير: “موضوع غريب جدا جدا أزمة دونجا الحقيقة، ودونجا موقوف ولا لأ، كلنا قرأنا إن دونجا اتوقف عقب أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر الماضي الماضي، ولو انتوا فاكرين هو ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد”.

وأوضح شوبير: “طيب وبعدين، طلع مش موقوف والزمالك ليس عليه لوم، محدش بلغه إنه موقوف فبيخلص إجراءات سفره اتحاد الكرة الحالي بيقول لك لم استلم قرار ده مسؤولية اتحاد الكرة السابق، مفيش حاجة اسمها سابق وحالي فيه حاجة اسمها قرارات ولوائح”.

وتابع شوبير: “أنا كان عندي صورة التقرير من أول يوم، وقلت لن أنشرها مادام لم يتم الكشف عنها من اتحاد الكرة، وأنا معنديش مشكلة دونجا يسافر ولا لأ ، أنا عندي مشكلة في القرار هو أنت بتعمل قرارات للإعلام عشان تهدي الناس وبعدين يطلع مسؤولين يقولوا مفيش قرارات، أهكذا تدار كرة القدم؟!”.

وختم شوبير: "وفين بندور على عامر حسين، وأنا قلت قبل كده إفرض عامر حسين سافر أو تعب أي حاجة يعني، نعمل أيه، مفيش كده يا جماعة أنت دلوقتي شغال بالفاكس والميل والواتساب وبالجوابات وجوابات مسجلة بعلم الوصول فيه أيه يا جماعة والله العظيم ثلاثة ده تهريج، تهريج التهريج كمان، ووالله العظيم أنا مش مصدق اللي بيحصل ده".

الإعلامي أحمد شوبير لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الزمالك نبيل عماد دونجا السوبر المصري بيراميد

