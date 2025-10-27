شوبير يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع ديانج

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي حقيقة أنباء دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع نجم النادي الأهلي ومنتخب مالي أليو ديانج.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "فيه قصة مهمة جدا وخد مني كلام موثوق فيها من مصادر داخل نادي بيراميدز والكلام اللي هقوله ده على لسان مسؤول كبير جدا في نادي بيراميدز".

وأوضح شوبير: "بقالنا كام يوم نسمع عن إن بيراميدز بيفاوض ديانج وعرض عليه مش عارف 2 مليون دولار واللي يقول 3 مليون دولار وفتحنا مزاد، فمسؤول بيراميدز ده قال لي بالحرف الواحد انتهى هذا العصر لن نفاوض أي لاعب حتى لو باقي في عقده شهور غير لما نتكلم مع ناديه".

وتابع شوبير: “المسؤول كمان قال لي الحرب مع النادي الأهلي انتهت ونسعى لتكون العلاقة مع كل الأندية جيدة وعلى رأسها الأهلي فنحن لسنا في صراعات ومش عايزين نخش في خناقات وفاتحين أيدينا وصدرنا للجميع”.

وختم شوبير: “طيب قولت له أيه قصة 2 و3 مليون دولار قال لي هذه الأرقام ليست في حساباتنا خالص، فقلت له ما ماييلي هتدفع له كده قال لي ده لاعيب بتاعي وأنا عايز احتفظ به ومن حقي أدلعه ومخلصين الاتفاق معه وباقي فقط اعتماد العقد من إدارة النادي”.