بملتقى الرياض.. وزير الصحة: الإصلاحات الاستراتيجية تقود تحولا وتنمية اقتصادية متكاملة
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
رياضة

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع ديانج

ديانج
ديانج
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي حقيقة أنباء دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع نجم النادي الأهلي ومنتخب مالي أليو ديانج.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "فيه قصة مهمة جدا وخد مني كلام موثوق فيها من مصادر داخل نادي بيراميدز والكلام اللي هقوله ده على لسان مسؤول كبير جدا في نادي بيراميدز".

وأوضح شوبير: "بقالنا كام يوم نسمع عن إن بيراميدز بيفاوض ديانج وعرض عليه مش عارف 2 مليون دولار واللي يقول 3 مليون دولار وفتحنا مزاد، فمسؤول بيراميدز ده قال لي بالحرف الواحد انتهى هذا العصر لن نفاوض أي لاعب حتى لو باقي في عقده شهور غير لما نتكلم مع ناديه".

وتابع شوبير: “المسؤول كمان قال لي الحرب مع النادي الأهلي انتهت ونسعى لتكون العلاقة مع كل الأندية جيدة وعلى رأسها الأهلي فنحن لسنا في صراعات ومش عايزين نخش في خناقات وفاتحين أيدينا وصدرنا للجميع”.

وختم شوبير: “طيب قولت له أيه قصة 2 و3 مليون دولار قال لي هذه الأرقام ليست في حساباتنا خالص، فقلت له ما ماييلي هتدفع له كده قال لي ده لاعيب بتاعي وأنا عايز احتفظ به ومن حقي أدلعه ومخلصين الاتفاق معه وباقي فقط اعتماد العقد من إدارة النادي”.

الأهلي منتخب مصر السابق الإعلامي أحمد شوبير ديانج بيراميدز مالي أليو ديانج

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

