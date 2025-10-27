قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
سيد عبد الحفيظ: مش ميال أخد لعيب من الزمالك أو بيراميدز.. إلا لو عقده بيخلص

علا محمد

كشف الاعلامى أحمد عبد الباسط تصريحات سيد عبد الحفيظ  مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن خطته لصفقات الأهلى القادمة بعد ترشحه لمنصب عضوية النادى.

وقال سيد عبد الحفيظ:"

أنا مش ميال أخد لعيب من الزمالك أو بيراميدز.. إلا لو في لعيب عقده بيخلص".

علن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد إقامة منافسات كأس السوبر المصري لكرة اليد، حيث يقام النهائي يوم 12 نوفمبر في دولة الإمارات.

كان اتحاد اليد أعلن قبل أيام إقامة نهائي كأس السوبر في الإمارات على أن يقام نصف النهائي في القاهرة.

ويقام نصف النهائي يوم 5 نوفمبر حيث يلعب الزمالك وسموحة الساعة 4 عصرا ، و الأهلي مع سبورتنج الساعة 6:30 مساء على صالة العاصمة الإدارية، ويتأهل الفائز في المواجهتين للنهائي الذي سيقام في الإمارات يوم 12 من نوفمبر.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد بالمغرب على حساب فريق منتدى المغربي في النهائي بنتيجة 31 -20.

كما شارك فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي في البطولة لكنه حقق الوصافة بعد خسارته مع أتليتكو الأنجولي في النهائي.  

