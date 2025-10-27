محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

قال محمد صديق نجم الكرة المصرية السابق، إن تصريحاته السابقة حول ندمه على اللعب للأهلي وراء ابتعاده عن المناصب داخل الأهلي .

وقال صديق في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: محمد عامر تعامل معي بشكل غير لائق عندما كنت مرشحا للتدريب في قطاع الماشئين بالنادي الاهلي وحزنوا بسبب تصريحي الشهير وذلك تسبب في ابتعادي عن العمل في النادي الاهلي أنني ندمت على ترك نادي الزمالك ورحيلي للأهلي.



واضاف: مصطلح ابن النادي لا يعصبني ولكن مفيش حاجة اسمها ابن النادي في الأندية الكبيرة فمثلا عماد النحاس وشادي محمد ووائل جمعة وعصام الحضري ليسوا ابن النادي الاهلي وجميعهم أتوا إلى الاهلي من خارج النادي الاهلي في بداياتهم ولكن ليسوا أبناء الاهلي.



وتابع: مصطلح ابن النادي الاهلي يطلق على حسام غالي وعماد متعب وأسامة حسن وهم فقط أبناء النادي الاهلي.