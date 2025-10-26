بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات نصف نهائي السوبر المصري لليد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد إقامة منافسات كأس السوبر المصري لكرة اليد، حيث يقام النهائي يوم 12 نوفمبر في دولة الإمارات.

كان اتحاد اليد أعلن قبل أيام إقامة نهائي كأس السوبر في الإمارات على أن يقام نصف النهائي في القاهرة.

ويقام نصف النهائي يوم 5 نوفمبر حيث يلعب الزمالك وسموحة الساعة 4 عصرا ، و الأهلي مع سبورتنج الساعة 6:30 مساء على صالة العاصمة الإدارية، ويتأهل الفائز في المواجهتين للنهائي الذي سيقام في الإمارات يوم 12 من نوفمبر.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد بالمغرب على حساب فريق منتدى المغربي في النهائي بنتيجة 31 -20.

كما شارك فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي في البطولة لكنه حقق الوصافة بعد خسارته مع أتليتكو الأنجولي في النهائي.