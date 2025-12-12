قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد ياسر ريان: أنتظر فرصة اللعب للزمالك.. ومازلت أحلم بالعودة للأهلي
حلمي طولان ردا علي منتقديه: لن تستطيعوا إرهابي.. أنا في حمى الرئيس
مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025
شراكة حكومية ومجتمعية لتشغيل مصنع غزل الفيوم توفر فرص عمل لـ 2000 سيدة
مرض جلدي يجتاح البحرية الإسرائيلية ويشل دورة تدريبية
بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله
رياضة

أحمد حمدي يقترب من الرحيل المجاني عن الزمالك

أحمد حمدي
أحمد حمدي
رباب الهواري

تشير التقارير التي كشفها الإعلامي إبراهيم عبد الجواد إلى أن أحمد حمدي، لاعب نادي الزمالك، بات يفكر بجدية في مغادرة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وبشكل مجاني. 

ويعود السبب الأساسي وراء هذا التوجه إلى حالة من الاستياء يعيشها اللاعب نتيجة غياب الاهتمام من مسؤولي ملف الكرة داخل النادي، إلى جانب عدم حصوله على فرصة كافية لإبراز إمكاناته في المباريات.
 

وأوضح عبد الجواد أن حمدي يشعر بأن مستقبله داخل الزمالك غير واضح، وهو ما دفعه لبدء البحث عن عرض جديد يمنحه مساحة أكبر للمشاركة. ومع تزايد حالة الغموض حول دوره داخل الفريق، أصبح قرار الرحيل أقرب من أي وقت مضى، خاصة في ظل رغبة اللاعب في إيجاد بيئة فنية تمنحه الثقة والدعم اللازمين لاستعادة مستواه الحقيقي.


ناصر منسي يطلب الخروج في الشتاء على سبيل الإعارة

وفي السياق ذاته، تطرق عبد الجواد إلى موقف مهاجم الفريق ناصر منسي، الذي يعيش حالة مشابهة من الإحباط بسبب غيابه المتكرر عن التشكيل الأساسي. وكشف أن منسي بدأ بالفعل في التفكير بجدية في مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن على سبيل الإعارة.

وأشار إلى أن اللاعب يشعر بأن فرصه في المشاركة أصبحت محدودة للغاية، ما دفعه للبحث عن فرصة لعب مستمرة في نادٍ آخر يستطيع من خلالها استعادة حساسيته التهديفية ومستواه الفني. ويرى منسي أن الخروج المؤقت خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة والعودة إلى مستواه المعروف.

مستقبل غامض ومطالب بالحل

تسلط هذه التطورات الضوء على أزمة حقيقية في صفوف الزمالك، خاصة على مستوى إدارة ملف اللاعبين. فاستمرار حالة عدم الرضا لدى بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبًا على استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة، ما يستوجب تدخلاً سريعًا لحسم الموقف وإعادة ترتيب الأوراق داخل النادي


 

أحمد حمدي الزمالك ناصر منسي أخبار الرياضة

