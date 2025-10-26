محمد فاروق: «ديانج» يمتلك عرضًا قطريًا.. و«داري» يقترب من الرحيل عن الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب تلقيه أكثر من عرض في الفترة الأخيرة.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة “تن”: "المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه عرض من الدوري القطري بقيمة تصل إلى 2 مليون دولار في الموسم الواحد بخلاف منحة التوقيع من النادي القطري".



وأضاف: "هناك تحفظات كبيرة على أداء المغربي أشرف داري مع فريق الأهلي خاصة كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة وبات على أعتاب الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل".