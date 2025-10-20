محمد شبانة: ديانج سيجدد عقده مع الأهلي



أكد الإعلامي محمد شبانة, أن المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيجدد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" الفترة القادمة سيتحدث البعض عن رحيل المالي أليو ديانج، عن الأهلي ورفضه التجديد".



وتابع:" خلال الفترة القادمة سيجدد أليو ديانج، مع الأهلي، والأخبار المتداولة غرضها الضغط على اللاعب من أجل التجديد".



وأضاف:" ياسين منصور، المرشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي، خرج في تصريحات إعلامية، وتحدث عن طلبه من الخطيب الترشح على منصب الرئيس لأنه لا يستطيع التواجد في رئاسة النادي ويحتاج من فترة لمعرفة الأجواء داخل النادي، وأشعر أن من كلامه أنه أكبر من الترشح في منصب النائب".



وشدد:" ياسين منصور، سيطور الناي الأهلي، وسيضع بذرة تطوير النادي لـ 50 سنة قادمة، وكابتن الخطيب لا يقارن وهو رئيس نادي أسطوري ومحبوب".



وأردف:" ياسين منصور، اختيار مثالي لمفاهيم كرة القدم الحديثة، ولم يعجبني فقط تصريحه عن احتياجه لفترة لمعرفة الامور داخل النادي".