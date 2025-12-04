جهود مكثفة للسيطرة على حريق في الغابة الشجرية شمال مدينة الغردقة

جهود مكثفة تبذلها قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر، للسيطرة علي حريق هائل شبَّ فى الغابة الشجرية بالطريق الدائري الأوسط لمدينة الغردقة.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في الغابة الشجرية.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحريق، حيث تواصل جهودها للسيطرة علي الحريق الذي يقع بعيداً عن الكتلة السكنية.

فيما لم يتم تحديد سبب الحريق حتي الآن، جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.