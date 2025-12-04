مصطفى بكري: لا بد من وجود موقف قوي للشعب السوري العظيم تجاه الضربات الإسرائيلية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إسرائيل تتعمد توجيه ضرباتها لسوريا وفرض شروط عليها وتحديد مناطق منزوعة السلاح حتى دمشق.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن شروط اسرائيل مهينة ومذلة لسوريا، مؤكدا أنه ولا بد من وجود موقف قوي للشعب السوري العظيم وعليه الا يقبل بتلك الشروط.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن تلك الأرض الطيبة دفن بها الاف الشهداء.

أكد رئيس وفد مجلس الأمن من دمشق، أن المجتمع الدولي بكل ما لديه من أدوات وخبرات يرغب بمساعدة سوريا للمضي قدما نحو مستقبل أفض

وقال رئيس وفد مجلس الأمن من دمشق: “ما نرمي لتحقيقه هو تضامن المجتمع الدولي في دعمه لسوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”.