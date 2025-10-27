شوبير يحسم الجدل حول أزمة زيزو في الأهلي ومفاوضات النادي مع دياباتي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أزمة أحمد سيد «زيزو»، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ، وعدم مشاركته في مباراة إيجل نوار، بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال شوبير عبر برنامجه المذاع على راديو «أون سبورت أف أم»: "بالنسبة لزيزو كانوا في الأهلي خايفين من معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والمدرب طلب منه البقاء على دكة البدلاء في مباراة إيجل".

وأضاف أنه لا توجد أي أزمة في الأهلى بشأن أحمد سيد زيزو نهائيًا، وكل ما يتردد لا أساس له من الصحة.

وتابع :"المدير الفني ييس توروب، أجرى 7 تغييرات في مباراة إيجل نوار، ولا توجد أي مشكلات مع اللاعب".

وأشار إلى أنه لا يعلم شيئا عن مفاوضات الأهلي مع المهاجم الايفواري إبراهيم دياباتي، لاعب جايس جوتنبرج السويدي، صاحب الـ25 عاما، لافتا إلى أنه تابع الأخبار الخاصة به من الصحف السويدية فقط.