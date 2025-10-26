أحمد شوبير يكشف سبب استبعاد زيزو من مباراة نوار البوروندي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب استبعاد أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، من مباراة الفريق أمام نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، مؤكداً أن اللاعب يعاني من نوع من الثقل في العضلة الخلفية.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على أون سبورت إف إم، إن الجهاز الفني قرر إراحة زيزو خوفًا من تفاقم الإصابة وتحولها إلى تمزق عضلي.

وأشار إلى أن اللاعب أبلغ الجهاز الفني أنه يعاني من هذا الثقل منذ فترة طويلة، منذ أيامه في نادي الزمالك ومنتخب مصر، لكنه كان يواصل اللعب رغم ذلك.

وأوضح شوبير أن الجهاز الفني فضل الإراحة كإجراء وقائي لحماية اللاعب من أي مضاعفات محتملة.



