شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور الصحية: مؤشرات إيجابية واقتراب من العودة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحسن واضح في الحالة الصحية للاعب إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن التحاليل الطبية الأخيرة أظهرت مؤشرات إيجابية بشأن تعافيه من الإصابة بفيروس A.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على إذاعة أون سبورت إف إم، إن التحاليل الأخيرة أثبتت تحسّنًا في نسب الفيروس بالدم، لكن الجهاز الطبي للأهلي فضّل إجراء فحوصات إضافية خلال الساعات المقبلة للتأكد من استقرار الحالة بشكل كامل.

وأضاف شوبير أن إمام عاشور من المقرر أن يتواجد في مقر النادي خلال اليومين المقبلين، على أن يسافر مع بعثة الفريق إلى الإمارات استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري.

وأوضح أن اللاعب أبدى رغبته في العودة للتدريبات فورًا، لكن الجهاز الطبي تمسك بالانتظار حتى ظهور نتائج التحليل الجديد.

وأشار شوبير إلى أن عاشور سيخضع لتحليل آخر خلال 48 ساعة، وفي حال انخفاض نسبة الفيروس إلى 40%، فسيحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية تمهيدًا لمشاركته في المباريات الرسمية.