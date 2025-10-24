قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الملك.. شوبير يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة دعم، لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول بعد أزمته الأخيرة مع فريقه الإنجليزي.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك على صورة نشرها لمحمد صلاح: “الملك محمد صلاح ”.

ويعيش النجم محمد صلاح واحدة من أكثر الفترات صعوبة منذ انضمامه إلى نادي ليفربول الإنجليزي عام 2017، وسط تراجع واضح في مستوى الفريق ونتائجه تحت قيادة المدير الفني الجديد أرني سلوت، وتزايد الحديث عن إمكانية رحيل "الفرعون المصري" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

روني "صلاح فقد بريقه"

في تصريحات أثارت الجدل، قال أسطورة مانشستر يونايتد واين روني في برنامجه عبر إذاعة "بي بي سي" إن صلاح "فقد جزءا من بريقه"، مشيرا إلى أن الإرهاق ربما بدأ يؤثر على أدائه بعد سنوات من العطاء المتواصل.

وأضاف روني:"صلاح خاض عددا هائلا من المباريات خلال السنوات الأخيرة، وكان النجم الأول في الفريق وحمل ضغوطا كبيرة... بالنسبة لي، هو من بين أفضل خمسة لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن من الواضح أن التعب بدأ يظهر عليه".

وتابع الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد: "لن أستغرب إذا قرر الرحيل في يناير أو في الصيف المقبل.. في أحيان كثيرة لا يعترف اللاعب بأن وقته في نادي ما قد انتهى، لكن فجأة يجد نفسه خارجه".

ليفربول في أزمة وصلاح تحت الضغط

ليفربول يعيش فترة صعبة، بعدما تلقى أربع هزائم متتالية في مختلف البطولات، وسط تراجع في الأداء الهجومي، إذ لم يسجل محمد صلاح سوى ثلاثة أهداف في 11 مباراة هذا الموسم،
ويرى روني أن الأزمة لا تخص صلاح وحده، موضحا:"الفريق يمر بمرحلة انتقالية بعد التعاقد مع لاعبين جدد مثل ألكسندر إيساك وفلوريان فيرتس، اللذين ما زالا يتأقلمان مع طريقة اللعب. رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد ترك فراغًا كبيرًا أيضًا".

أحمد شوبير محمد صلاح شوبير

