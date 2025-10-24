ناشئات الأهلي 2009 يواجه السكة الحديد اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، مع ضيفه فريق السكة الحديد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة والنصف عصر اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، حيث يسعى فريق الأهلي في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما نجح في التفوق على نظيره سينزو بسداسية دون رد في افتتاح المسابقة.

وتُقام بطولة الجمهورية مواليد 2009 في مرحلتها الأولى بنظام دوري من ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة فرق، تتنافس فيما بينها على دورين ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والنهائية، والتي تُقام بنظام دورة ثلاثية لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيِّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامُّا، ومصطفى رفعت مدربًا للحراس، وأحمد جمال محللًا للأداء، ورشا السعدني المدير الإداري، وآلاء عماد طبيب الفريق، وتامر عماد مخطط الأحمال.