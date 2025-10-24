براعم زد 2014 يواصلون التألق بفوز جديد في مهرجان القاهرة الكبرى

حقق فريق زد مواليد 2014 فوزًا مستحقًا في الجولة الثانية من بطولة مهرجان براعم القاهرة الكبرى بعد تغلبه على نادي لاڤينا، في مباراة شهدت أداءً مميزًا من لاعبي زد، الذين واصلوا عروضهم القوية ومستوياتهم الفنية العالية.

جاء الفوز نتيجة الانضباط التكتيكي والروح الجماعية التي ظهر بها اللاعبون، تحت قيادة جهاز فني وإداري متكامل يضم:

محمد البرواني مشرف فني، مؤمن أبو سريع مدير فني،

محمد سيد همبوريا مدرب عام ، مصطفى صلاح مدرب الحراس، مصطفى إسماعيل "شيتوس" مطور مهارات ، محمد عماد إداري الفريق ، محمد أسامة أخصائي .

وحرص كابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، علي متابعة مستوي اللاعبين وتوجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني والمعاون، وتوجيه بعض التعليمات الفنية والخططية.

يُذكر أن قطاع الناشئين بنادي زد يواصل تحقيق نتائج مميزة في مختلف المراحل السنية، في إطار استراتيجية النادي لإعداد جيل جديد من اللاعبين الموهوبين وفق أعلى المعايير الفنية والتربوية.