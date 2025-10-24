انطلاق مهرجان أعياد أكتوبر للقوس والسهم بمشاركة لاعبي المنتخب

تقام اليوم الجمعة منافسات مهرجان أعياد أكتوبر للقوس والسهم، للموسم الرياضي 2025-2026، على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي،وتستكمل المنافسات يوم الجمعة المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري.

وتشهد المنافسات مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للقوس والسهم، في إطار تجهيزهم للمشاركة في البطولة الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الشهر المقبل.

وتنطلق اليوم منافسات العمومي تحت 21 سنة على مسافة 70 متر، ومنافسات العمومي تحت 18 سنة لمسافة 60 متر، والعمومي تحت 16 سنة على مسافة 50 متر، ومنافسات عمومي القوس المركب لمسافة 50 متر، بالإضافة إلى منافسات تحت 14 سنة على مسافة30 متر ومنافسات تحت 12 سنة لمسافة 18 متر، وتحت 10 سنوات لمسافة 10 متر وتحت 8 سنوات على مسافة 7 متر ومنافسات الفرق المختلطة على مسافة 50 متر.

ويشهد يوم الجمعة المقبل منافسات 18 متر مفتوح و25 متر، بجانب مباريات الفرق المختلطة على مسافتي 18 و25 متر.

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين منافسات البطولة من أجل توزيع الجوائز على الفائزين