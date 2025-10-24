موعد مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية والقناة المجانية الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، اليوم الجمعة، على ملعب “السلام” في دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك حقق فوزًا كاسحًا في لقاء الذهاب بستة أهداف دون رد، ما يسهل مهمته في لقاء الإياب ويدفع المدير الفني يانيك فيريرا للاعتماد على عدد من البدلاء.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.



موعد مباراة الزمالك ويكيداها والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك وديكيداها في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام، وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها عن ارتداء الفارس الأبيض زيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الموف الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 250 دعوة درجة أولى و15 دعوة للمقصورة الرئيسية لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.