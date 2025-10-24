الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي الليلة في إياب الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا بتشكيل قوي لحسم التأهل رسميًا، وجاء التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: بارون أوشينج، محمود حمدي “الونش”، محمد إسماعيل، أحمد فتوح

خط الوسط: ناصر ماهر، محمد السيد، أحمد حمدي

خط الهجوم: عبد الحميد معالي، سيف الدين الجزيري، شيكوبانزا

ويأمل الزمالك في تحقيق فوز جديد يؤكد جاهزيته للمنافسات الإفريقية، ويمنح الفريق دفعة معنوية قبل استئناف مشواره المحلي.